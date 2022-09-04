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تعهدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالعمل مع مجلس النواب على إزالة القوة ا

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

تعهدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالعمل مع مجلس النواب على إزالة القوة القاهرة التي حالت دون استكمال العملية الانتخابية، والتي كان من المقرر عقدها في 24 ديسمبر 2021، جاء ذلك في بيان للمفوضية ردًا على كتاب هيئة رئاسة مجلس النواب الصادر في 22 أغسطس 2022 بشأن انقضاء المدة الزمنية التي طالبت بها المفوضية لمعالجة المختنقات ورفع القوة القاهرة، التي حالت دون استكمال العملية الانتخابية في ليبيا
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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