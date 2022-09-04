صور | إصابة 3 حالات بالاختناق، شخصين تم إسعافهم بالأكسجين وآخر تم احالته لمستشفى معيتيقة نتيجة لاندلاع حريق بمنزل في منطقة #سوق_الجمعة .(جهاز الاسعاف والطوارئ) #ليبيا #المرصد