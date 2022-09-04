صور | وقفة احتجاجية بالمدينة القديمة #طرابلس تطالب بإطلاق سراح قادة ” الأمن المر

صور | وقفة احتجاجية بالمدينة القديمة #طرابلس تطالب بإطلاق سراح قادة ” الأمن المركزي مكتب المدينة القديمة ” من أبناء الغزاوي بعد القبض عليهم من قبل ” قوة الردع ” عقب الاشتباكات الاخيرة التي شهدتها المدينة. #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
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