صور | وقفة احتجاجية بالمدينة القديمة #طرابلس تطالب بإطلاق سراح قادة ” الأمن المر

صور | وقفة احتجاجية بالمدينة القديمة #طرابلس تطالب بإطلاق سراح قادة ” الأمن المركزي مكتب المدينة القديمة ” من أبناء الغزاوي بعد القبض عليهم من قبل ” قوة الردع ” عقب الاشتباكات الاخيرة التي شهدتها المدينة. #ليبيا #المرصد