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صور | وقفة احتجاجية بالمدينة القديمة #طرابلس تطالب بإطلاق سراح قادة ” الأمن المر

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | وقفة احتجاجية بالمدينة القديمة #طرابلس تطالب بإطلاق سراح قادة ” الأمن المركزي مكتب المدينة القديمة ” من أبناء الغزاوي بعد القبض عليهم من قبل ” قوة الردع ” عقب الاشتباكات الاخيرة التي شهدتها المدينة. #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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