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ناقش النائب في المجلس الرئاسي عبدالله اللافي ملف المصالحة الليبية مع رئيس المجلس

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

ناقش النائب في المجلس الرئاسي عبدالله اللافي ملف المصالحة الليبية مع رئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان عمر الحجازي، اليوم الأحد، وتطرّق الاجتماع بديوان المجلس الرئاسي في طرابلس، إلى دور المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان كونه المؤسسة الرقابية العامة المكلّفة من السلطة التشريعية على متابعة الملف الحقوقي ورصد الانتهاكات التي تخالف المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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