المتحدث باسم جامعة الدول العربية، جمال رشدي:

الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، يتطلع لأن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من التعاون والتنسيق بين الجامعة والأمم المتحدة بغية دعم الجهود الساعية إلى حلحلة الأزمة السياسية الحالية والسير قدمًا لإجراء الانتخابات لمصلحة الشعب الليبي.

– الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ترحب بتعيين السنغالي عبدالله باتيلي، ممثلًا خاصًا جديدًا للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسًا لبعثتها للدعم في ليبيا، وتدعو الأطراف الليبية إلى التعاون معه ودعم مهمته.

– الجامعة العربية تثق في قيام باتيلي بمواصلة الجهود التي تضطلع بها الأمم المتحدة منذ فترة لإخراج ليبيا من حالة الانسداد السياسي التي تمر بها من خلال بلورة قاعدة دستورية وقانونية متوافق عليها وتُجرى على أساسها الانتخابات الوطنية المُنتظرة، بعد أن باتت مطلبًا ملحًا لقطاع عريض من الليبيين، وباعتبارها الطريق الأمثل الوحيد لتجديد شرعية المؤسسات الليبية.

#ليبيا_24

2022-09-04 20:34:15

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