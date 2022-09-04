الناطقة باسم المجلس #الرئاسي نجوى #وهيبة: المجلس الرئاسي يرحب بتعيين المبعوث الأ

الناطقة باسم المجلس #الرئاسي نجوى #وهيبة: المجلس الرئاسي يرحب بتعيين المبعوث الأممي الجديد في #ليبيا السنغالي “عبد الله #باثيلي”.
-تعيين “باثيلي” دليل على وجود إجماع دولي تجاه العملية السياسية في ليبيا.
-منصب رئيس البعثة الأممية في ليبيا ما كان يجب أن يبقى شاغراً كل هذه الفترة.
-غياب مبعوث أممي يمثل الموقف الدولي ويساعد في إنجاح الوساطة في العملية السياسية التي يقودها الليبيين أنفسهم قد يؤدي إلى تدخلات خارجية ويؤثر سلبياً على العملية السياسية في ليبيا.
-من المهم أن يكون هناك تركيز ورغبة حقيقية وتعاون من كل الأطراف الليبية لكي تتحقق الأهداف في هذه المرحلة.
-الليبيون يتطلعون إلى دعم كل ما يحقق الاستقرار وتجنب أي تصعيد مسلح والالتزام بالعملية السياسية وصولاً إلى #انتخابات برلمانية ورئاسية. #السبق (تصريحات صحفية)
2022-09-04 22:04:15
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