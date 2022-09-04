عضو مجلس #النواب علي #الصول: #ليبيا ليست في حاجة إلى مبعوث أممي، في ظل العمل على إدارة الأزمة وليس حلها.

– إدارة الأزمة في ليبيا تتم وفق رغبة الدول الإقليمية والدول العظمى.

– أموال الليبيين تنفق على تشكيلات مسلحة ضمن سيناريو تديره #واشنطن.

– هذا السيناريو تدعمه العديد من الدول الأجنبية وعلى رأسهم #الولايات_المتحدة_الأمريكية.

– الليبيون تقاربوا مؤخرا وتوحدوا على مشروع الاستقرار عبر حكومة معتمدة من النواب.

– بعض الأطراف الداخلية رفضت هذا التقارب انصياعا للأجندة الخارجية.

– بعض الأطراف الداخلية يعملون لصالح أجندة خارجية، ولهذا رفضوا التقارب الداخلي بين الأطراف السياسية.

– #الدبيبة و #الكبير على رأس من يعملون بأجندات خارجية رئيس الحكومة بدعمهم للتشكيلات المسلحة من أموال الليبيين. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-09-05 00:48:36

1662338916