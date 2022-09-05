عضو مجلس النواب، علي الصول: – دعم التشكيلات المسلحة من أموال الليبيين يتم وفق س

عضو مجلس النواب، علي الصول:
– دعم التشكيلات المسلحة من أموال الليبيين يتم وفق سيناريو تدعمه العديد من الدول الأجنبية وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية.
– إدارة الأزمة في ليبيا تتم وفق رغبة الدول الإقليمية والدول العظمى، وليست في حاجة إلى مبعوث أممي، في ظل العمل على إدارة الأزمة وليس حلها.
– الليبيون تقاربوا مؤخرا وتوحدوا على مشروع الاستقرار عبر حكومة معتمدة من مجلس النواب، لكن بعض الأطراف الداخلية رفضت هذا التقارب انصياعا للأجندة الخارجية.
– بعض الأطراف الداخلية يعملون لصالح أجندة خارجية، رفضوا التقارب الداخلي بين الأطراف السياسية، وعلى رأسهم الدبيبة، والصديق الكبير بدعمهم لبعض التشكيلات المسلحة بأموال الليبيين.
#ليبيا_24
2022-09-05 01:46:18
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