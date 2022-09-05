المحللة السياسية رقية #المسماري: المبعوث الأممي الجديد إلى #ليبيا عبدالله #باتيل

المحللة السياسية رقية #المسماري: المبعوث الأممي الجديد إلى #ليبيا عبدالله #باتيلي سيصبح “الكرة السهلة” التي سيتقاذفها اللاعبون الدوليون الكبار.

– مرد ذلك لجنسية باتيلي السنغالية؛ حيث ستعمل الدول الكبرى على الضغط عليه من خلال بلده #السنغال، التي لن تستطيع بدورها الوقوف في وجه تلك الدول.

– مهمة باتيلي ستكون أكثر صعوبة في ظل استلامه المنصب خلفا لسابقته ستيفاني #ويليامز، التي فشلت فشلا ذريعا وغادرت المشهد الليبي بعد تأزيمه.

– الأزمة الليبية لن تحلّ بوساطة المبعوثين الأمميّين، بل عبر اتفاق الدول العظمى المتداخلة في الشأن الليبي، والتي تريد اقتسام “الكعكة”. #السبق

(تصريحات صحفية)

2022-09-05 02:14:00

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