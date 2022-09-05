الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الا

الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة

بداية من اليوم الاثنين 05–09–2022

ملخص عام: تبقى الأجواء ساخنة على المناطق الغربية ومعتدلة على المناطق الشرقية.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (37-42)مْ وتسجل تراجع بسيط يوم الغد على اغلب المناطق.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على مناطق الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة، تنشط احيانا خاصة يوم الغد.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (29-34)مْ وتسجل تراجع يوم الغد على بعض المناطق.

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (37-43)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(35-38)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:27)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:44