الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الا

الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة
بداية من اليوم الاثنين 05–09–2022
ملخص عام: تبقى الأجواء ساخنة على المناطق الغربية ومعتدلة على المناطق الشرقية.
رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (37-42)مْ وتسجل تراجع بسيط يوم الغد على اغلب المناطق.
الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على مناطق الجبل الأخضر.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة، تنشط احيانا خاصة يوم الغد.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (29-34)مْ وتسجل تراجع يوم الغد على بعض المناطق.
الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (37-43)مْ.
الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(35-38)مْ.
مدينة طرابلس
غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:27)
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:44
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