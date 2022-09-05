المركز الوطني للأرصاد الجوية
نشرة الصيد البحري
نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا
ليوم الاثنين ( 05/09/20229 )
الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد
التحذير: ريح شرش نشط على الساحل الممتد من شرق شحات إلى درنة تصل سرعته الى (25) عقدة مع ارتفاع للموج يصل إلى (3.50) متر.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
• السماء صافية الى ظهور بعض السحب.
• الريح شرقي الي براني ســـرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.25) متر.
• البحر هادئ الى خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر (29 – 30) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
• السماء قليلة السحب تتكاثر هذا اليوم على الساحل الممتد من شحات الى درنة مع احتمال سقوط امطار خفيفة.
• الريح شرش سرعته تتراوح ما بين (10-20) عقدة تصل الى (25) عقدة على الساحل الممتد من شرق شحات إلى درنة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75-2.50) متر يصل يوم الغد إلى(3.50) مترعلى على الساحل الممتد من شرق شحات إلى درنة.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ويكون مضطرب يوم الغد على الساحل الممتد من شرق شحات إلى درنة.
• درجة حرارة سطح البحر (28 – 29) مْ.
• الرؤيـة جيدة و تكون متوسطة بسبب اضطراب البحر
التاريخ:05 /09/2022
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