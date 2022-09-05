المركز الوطني للأرصاد الجوية

نشرة الصيد البحري

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم الاثنين ( 05/09/20229 )

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: ريح شرش نشط على الساحل الممتد من شرق شحات إلى درنة تصل سرعته الى (25) عقدة مع ارتفاع للموج يصل إلى (3.50) متر.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء صافية الى ظهور بعض السحب.

• الريح شرقي الي براني ســـرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.25) متر.

• البحر هادئ الى خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (29 – 30) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء قليلة السحب تتكاثر هذا اليوم على الساحل الممتد من شحات الى درنة مع احتمال سقوط امطار خفيفة.

• الريح شرش سرعته تتراوح ما بين (10-20) عقدة تصل الى (25) عقدة على الساحل الممتد من شرق شحات إلى درنة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75-2.50) متر يصل يوم الغد إلى(3.50) مترعلى على الساحل الممتد من شرق شحات إلى درنة.

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ويكون مضطرب يوم الغد على الساحل الممتد من شرق شحات إلى درنة.

• درجة حرارة سطح البحر (28 – 29) مْ.

• الرؤيـة جيدة و تكون متوسطة بسبب اضطراب البحر

التاريخ:05 /09/2022