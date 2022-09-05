المركز الوطني للأرصاد الجوية: تبقى الأجواء ساخنة على أغلب المناطق الغربية حيث در

المركز الوطني للأرصاد الجوية: تبقى الأجواء ساخنة على أغلب المناطق الغربية حيث درجات الحرارة مازالت فوق معدلاتها الفصلية، بينما تبقى معتدلة على المناطق الشرقية.

#الحدث_الليبي

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