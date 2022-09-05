عاجل المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق:تعذر انعقاد جلسة مجلس النواب هذا

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المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق:تعذر انعقاد جلسة مجلس النواب هذا الأسبوع؛ «نظرا لمنع مغادرة نواب من العاصمة طرابلس إلى مدينة بنغازي»، حيث منعوا من مغادرة مطار معيتيقة الدولي إلى مطار بنينا.

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