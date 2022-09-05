اتحاد مؤسسات المجتمع المدني #حي_الأندلس الكبرى، يصف في بيان له، #مجلس_النواب بـ”غير الشرعي”، ويرفض تدخله في عمل القضاء الليبي.

البيان: إبطال مجلس النواب ورئيسه #عقيلة_صالح، لقرار المحكمة العليا، بفتح الدائرة الدستورية، يأتي خوفًا من عدالة الدائرة الدستورية، التي سبق وحكمت ببطلان انتخاب مجلس النواب.

ــ قرار مجلس النواب بنقل المحكمة العليا إلى مدينة #البيضاء، هدفه السيطرة عليها وعلى أحكامها.

ــ المؤامرات التي يقودها عقيلة صالح، ستجر البلاد إلى الحرب والتقسيم والفوضى، خدمة لأجندات خاصة وخارجية.

ــ على المجلس الرئاسي والقضاء الليبي، التحقيق الفوري في كل أعمال وقرارات مجلس النواب والعمل على إيقاف مرتبات أعضائه فورًا.

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2022-09-05 12:51:56

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