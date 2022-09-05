مجلس النواب: – نستنكر حادثة منع أعضاء مجلس النواب من السفر من طرابلس إلى بنغاز

مجلس النواب:

– نستنكر حادثة منع أعضاء مجلس النواب من السفر من طرابلس إلى بنغازي حيث كانت ستنعقد جلسة رسمية للمجلس

– يمثل هذا الفعل تعطيلاً لعمل مجلس النواب ومنعه من ممارسة مهامه المناطة به في سبيل تحقيق إستقرار البلاد عبر الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت

– هذا العمل يعتبر سابقة خطيرة تهدد وحدة البلاد وتشكل جريمة تقييد حرية المواطنين وإساءة إستعمال السلطة ودليل واضح على أن طرابلس مخطوفة من مجموعات مسلحة تدعمها حكومة الوحدة الوطنية المسحوب منها الثقة ما يؤكد صحة وجهة نظرنا بأن الحكومة لا يمكن أن تعمل من مدينة طرابلس في هذه الظروف

– نطالب النائب العام بالتحقيق في هذه الواقعة وإصدار بيان بنتائج التحقيق وإحالة المتهمين للمحاكمة

– على أعضاء مجلس النواب حضور جلسات المجلس التي سوف يُعلن عنها وذلك لإتخاذ قرارات حاسمة تصب في مصلحة الوطن وسنتخذ قرارات بأغلبية الحاضرين تقديراً للمصلحة العامة.

#ليبيا_24

2022-09-05 14:49:28

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