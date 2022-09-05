طالب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح النائب العام بالتحقيق في واقعة منع أعضاء المجلس من السفر من مدينة طرابلس إلى مدينة بنغازي وإصدار بيان بنتائج التحقيق وإحالة المتهمين للمحاكمة، مشيرا أن هذا الفعل يمثل تعطيلاً لعمل مجلس النواب ومنعه من ممارسة مهامه المناطة به في سبيل تحقيق استقرار البلاد عبر الوصول إلى الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت وتوفير متطلبات المواطنين.

#الحدث_الليبي