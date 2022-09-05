عاجل | المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب: نستنكر حادثة منع أعضاء مجلس النواب من السفر من #طرابلس إلى #بنغازي لحضور جلسة رسمية للمجلس اليوم.

⚡️ يمثل هذا الفعل تعطيلًا لعمل المجلس ومنعه من ممارسة مهامه للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت.

⚡️ هذا العمل يعتبر سابقة خطيرة تهدد وحدة البلاد وإساءة استعمال السلطة وعرقلة عمل السلطة التشريعية.

⚡️ ماحدث دليل واضح على أن طرابلس مخطوفة من مجموعات مسلحة تدعمها الحكومة منتهية الولاية والمسحوب منها الثقة وتأكيد لوجهة نظرنا بان الحكومة لا يمكن ان تعمل من المدينة في هذه الظروف.

⚡️ نطالب النائب العام بالتحقيق في هذه الواقعة وإصدار بيان بنتائج التحقيق وإحالة المتهمين للمحاكمة.

⚡️ نكرر بمطالبة النواب بحضور جلسات المجلس التي سوف يعلن عنها لاتخاذ قرارات حاسمة.

⚡️سنتخذ قرارات بأغلبية الحاضرين تقديراً لظروف النواب الذين لم تمكنهم ظروفهم من الحضور. (بيان) #ليبيا #المرصد