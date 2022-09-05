#عاجل// رئيس مجلس النواب عقيلة صالح:
– نستنكر منع أعضاء مجلس النواب من السفر من مدينة طرابلس إلى مدينة بنغازي
– هذا الفعل تعطيل لعمل المجلس ومنعه من مهامه المناطة به في سبيل تحقيق استقرار البلاد
– نحن أمام سابقة خطيرة تهدد وحدة البلاد وتشكل جريمة تقييد حرية المواطنين وإساءة إستعمال السلطة
– هذا دليل واضح على أن مدينة طرابلس مخطوفة من مجموعات مسلحة تدعمها الحكومة منتهية الولاية
– نطالب النائب العام بالتحقيق في الواقعة وإصدار بيان بنتائج التحقيق وإحالة المتهمين للمحاكمة
– ندعو أعضاء مجلس النواب بحضور الجلسات لاتخاذ قرارات حاسمة تصب في مصلحة الوطن
#ليبيا_24
2022-09-05 15:43:44
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