#عاجل// رئيس مجلس النواب عقيلة صالح:

– نستنكر منع أعضاء مجلس النواب من السفر من مدينة طرابلس إلى مدينة بنغازي

– هذا الفعل تعطيل لعمل المجلس ومنعه من مهامه المناطة به في سبيل تحقيق استقرار البلاد

– نحن أمام سابقة خطيرة تهدد وحدة البلاد وتشكل جريمة تقييد حرية المواطنين وإساءة إستعمال السلطة

– هذا دليل واضح على أن مدينة طرابلس مخطوفة من مجموعات مسلحة تدعمها الحكومة منتهية الولاية

– نطالب النائب العام بالتحقيق في الواقعة وإصدار بيان بنتائج التحقيق وإحالة المتهمين للمحاكمة

– ندعو أعضاء مجلس النواب بحضور الجلسات لاتخاذ قرارات حاسمة تصب في مصلحة الوطن

#ليبيا_24

2022-09-05 15:43:44

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