أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية،عبدالحميد الدبيبة، خلال لقاء جمعه، اليوم الإثنين، بالسفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، على أهمية الاتفاق على توحيد الموقف الدولي نحو وجود خارطة طريقة واضحة المعالم، تتضمن تنفيذ الانتخابات باعتبارها الوسيلة الوحيدة للحفاظ على استقرار البلاد ووحدتها، كما أكد على ضرورة إصدار القاعدة الدستورية، وإيجاد شرعية شعبية لها حتى تبنى العملية الانتخابية على أساس سليم.

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