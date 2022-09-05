الخارجية_المصرية : – القاهرة ترحب بتعيين عبد الله باتيلي ممثلا خاصًا للأمين ال

#الخارجية_المصرية :
– القاهرة ترحب بتعيين عبد الله باتيلي ممثلا خاصًا للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، متمنية له النجاح في مهمته والتمكن من تحقيق اختراق لحلحلة التحديات التي تواجهها ليبيا
– نجدد التأكيد على دعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي ليبي ليبي يفضي إلى إنهاء الأزمة السياسية وصولاً إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت
– مستعدون للعمل مع الممثل الخاص الجديد إلى ليبيا ودعمه من أجل قيادة الجهود الدولية نحو حل الأزمة في ليبيا وفقاً لإرادة ليبية خالصة تحقق تطلعات الشعب الليبي.
#ليبيا_24
2022-09-05 15:38:22
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