كشف تقرير إخباري نشره موقع أخبار “باز فيد نيوز” الأميركي عن إجبار متحف في الولاي

كشف تقرير إخباري نشره موقع أخبار “باز فيد نيوز” الأميركي عن إجبار متحف في الولايات المتحدة بالقانون على إعادة قطع أثرية بحوزته منهوبة من ليبيا.

ونقل التقرير عن المتحدث باسم مكتب المدعي العام في مدينة مانهاتن “دوغ كوهين” مصادرة العشرات من القطع الأثرية القديمة التي كانت معروضة في متحف “متروبوليتان” للفنون في نيويورك، بعد تأكيدات من مسؤولين أميركيين لعمليات نهبها في السابق من بلدانها الأصلية ومن بينها ليبيا ومصر وإيطاليا.

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