خبر | الكبير يمنح 5 اعتمادات في 5 أيام مابين 25 -31 أغسطس باجمالي حوالي 1.4 مليو

خبر | الكبير يمنح 5 اعتمادات في 5 أيام مابين 25 -31 أغسطس باجمالي حوالي 1.4 مليون دولار لشركة الاجنحة تحت ادارة بلحاج عبر المصرف الاسلامي تحت بند ( خدمات أرضية و صيانة ) و ذلك بحسب كشف الاعتمادات الصادرة من المركزي عن الشهر المذكور . #ليبيا #المرصد