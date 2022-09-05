صور | عبدالله اللافي عضو المجلس الرئاسي يبحث مع خالد الدوسري سفير #قطر في #ليبيا تطورات الأزمة السياسية وسُبل إنهاءها ، والنقاط الخلافية حول المسار الدستوري. (إعلام الرئاسي) #المرصد
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ليبيا مباشر
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