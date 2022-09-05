عضو مجلس #مفوضية_الانتخابات عبد الحكيم #الشعاب: هناك الكثير من العوامل التي تسبب

عضو مجلس #مفوضية_الانتخابات عبد الحكيم #الشعاب: هناك الكثير من العوامل التي تسببت في عدم استكمال العملية الانتخابية في ديسمبر الماضي.

ــ جزء منها الوضع الأمني، وآلية المجلس الأعلى للقضاء في التعامل مع الطعون.

ــ بعض الأحكام مُعلقة حتى الآن، منها إصدار أحد المحاكم حكمًا ببطلان إعلان المفوضية، القائمة الأولية للمترشحين، وكان بها 73 مترشحًا.

ــ المفوضية العليا طعنت على هذا الحكم، والمحكمة العليا أوقفت القرار، لكنها لم تصدر حكمًا نهائيًا بالخصوص.

ــ هذه العوامل مُجتمعة شكلت قوة قاهرة، لم نستطع معها استئناف العملية الانتخابية.

ــ قانون الانتخابات لم يكن ناضجًا بالشكل المطلوب، وبعض البنود كانت ضعيفة جدًا.

ــ طالبنا مجلس النواب بإدخال التعديلات على قانون #الانتخابات، لكنهم أخذوا جزء فقط، وتركوا البنود الهامة بالقانون. #السبق (تصريحات تليفزيونية)

2022-09-05 16:02:24

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