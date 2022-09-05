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عاجل > حكومة باشاآغا: نؤكد بما جاء في رسالة وزير الخارجية إلى أمين عام الجامعة ا

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

عاجل > حكومة باشاآغا: نؤكد بما جاء في رسالة وزير الخارجية إلى أمين عام الجامعة العربية بان لا تتولى الحكومة منتهية الولاية رئاسة الدورة 158 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.

⚡️ الجامعة بهذا الإجراء تخالف دورها المعهود في التضامن الكامل مع دولة #ليبيا في أزمتها والاعتراف بـ” الحكومة الليبية ” ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الليبي.

⚡️الجامعة ستشكك في نزاهة وشرعية الجلسات المنعقدة تحت رئاسة جسم منتحل صفة الشرعية.

⚡️ مثل هذه الإجراءات تهدد الاستقرار ووحدة البلاد وتمثل انحياز إلى طرف سياسي منتهي الولاية وفاقد الشرعية القانونية. (بيان) #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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