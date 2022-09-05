عاجل// مصدر استخباراتي: – عبدالحكيم بلحاج وبالتنسيق مع بقية قيادات الجماعة ال

#عاجل// مصدر استخباراتي:

– عبدالحكيم بلحاج وبالتنسيق مع بقية قيادات الجماعة المقاتلة يعملون على تفريغ طرابلس من أي قوة معادية لهم.

– بلحاج يُعد الداعم الأول والمحرك لكل من “محمود بن رجب وبشير خلف الله وشهرته البقرة في التحركات الأخيرة وسط العاصمة طرابلس .

– المخطط الذي يعمل عليه بلحاج تقوية سرايا الدفاع بنغازي ومجاهدي درنة ومجالس الشورى الفارين من درنة وإجدابيا وبنغازي وتشكيل طوق العاصمة .

– بلحاج نجح في تكوين كتايب منضوية تحت وزارة الدفاع أبرزها 52 مشاة التي يقودها محمود بن رجب وأبرز مقاتليها مرتزقة سوريين ومتطرفين من شرق ليبيا .

– بلحاج تحصل على دعم مالي مباشر على أسماء شركات من قبل الصديق الكبير لتمويل مجموعاته منذ عودته قبل اشهر للعاصمة طرابلس .

#ليبيا_24

2022-09-05 21:10:08

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