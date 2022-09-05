إدارة المدينة الرياضية تصرح بأن عملية صيانة ملعب النهر الصناعي متوقفة حاليا، بسب

إدارة المدينة الرياضية تصرح بأن عملية صيانة ملعب النهر الصناعي متوقفة حاليا، بسبب تأخر حكومة الوحدة الوطنية في صرف مستحقات الشركة المنفذة للصيانة، وأضافت الإدارة بأن الإشكاليات التي سببت هذا التأخر، هي متعلقة ببنود العقد المتمثلة في أرضية الملعب والتي نتج عنها عدم استكمال عمليات الصيانة إلى غاية صرف جزء من المستحقات المتأخر سدادها بحسب بنود العقد.

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