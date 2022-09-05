عاجل > المركزي : الإيرادات منذ 1 يناير و حتى 31 أغسطس العام الجاري بلغت 78 مليار دينار و النفقات بلغت خلال نفس الفترة 57 مليار دينار .

⚡️24.4مليار انفقت على المرتبات و 5.3 مصروفات تسييرية و 235 مليون على التنمية و 11.9 على الدعم .

⚡️574 مليون لمجلس النواب و الجهات التابعة له و 35 مليون لمجلس الدولة و 363 مليون للمجلس الرئاسي و الجهات التابعة له .

⚡️889 مليون دينار لمجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية و الجهات التابعة له .

⚡️2.2 مليار دينار مصاريف وزارة الدفاع والجهات التابعة لها و 891 مليون لوزارة الخارجية و 3.05 مليار للصحة .

⚡️957 مليون دينار لوزارة التعليم العالي و 817 مليون لشركة الكهرباء 77 مليون لوزارة الرياضة و 383 مليون للأوقاف .

⚡️10.8 مليار دولار بيعت لـ 20 مصرف تجاري باستثناء مصرف التجارة و التنمية .

⚡️94 مليون دولار حولت للخارج كمرتبات عاملين بالخارجية و 95 مليون دولار علاج و 319 مليون دولار لشركة الكهرباء و 182 مليون دولار لجهات أخرى ( غير معلومة ) . #ليبيا #المرصد ( بيان نفقات )