عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة: – جلسة الاثنين ناقشت المسار الدستوري والمسار التن

عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة:

– جلسة الاثنين ناقشت المسار الدستوري والمسار التنفيذي والعراقيل التي حالت دون استكمال هذا المسار.

– استئناف الحوارات السابقة ومخرجات اللجان وآخرها لجنة القاهرة ولقاء رئيسي مجلسي النواب والدولة.

– لم يطرأ أي جديد بالمسار الدستوري، لأن المسار به النقاط الخلافية وهي تعتبر العائق الوحيد بالمسار الدستوري.

– إجماع أعضاء مجلس الدولة على أهمية إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، وأن تنفذها حكومة قوية موحّدة قادرة على إجرائها في كامل التراب الليبي.

– تم تعليق الجلسة إلى الأسبوع المقبل لمناقشة المسار التنفيذي.

#ليبيا_24

2022-09-05 23:26:19

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