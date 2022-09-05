عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة: – جلسة الاثنين ناقشت المسار الدستوري والمسار التن

عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة:
– جلسة الاثنين ناقشت المسار الدستوري والمسار التنفيذي والعراقيل التي حالت دون استكمال هذا المسار.
– استئناف الحوارات السابقة ومخرجات اللجان وآخرها لجنة القاهرة ولقاء رئيسي مجلسي النواب والدولة.
– لم يطرأ أي جديد بالمسار الدستوري، لأن المسار به النقاط الخلافية وهي تعتبر العائق الوحيد بالمسار الدستوري.
– إجماع أعضاء مجلس الدولة على أهمية إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، وأن تنفذها حكومة قوية موحّدة قادرة على إجرائها في كامل التراب الليبي.
– تم تعليق الجلسة إلى الأسبوع المقبل لمناقشة المسار التنفيذي.
#ليبيا_24
2022-09-05 23:26:19
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