مجلس الدولة:
– كلفنا اللجنة القانونية بإعداد رد بعدم جواز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري أو النّيابة العسكريّة.
– عدد من أعضاء المجلس اعترضوا على إجراء أي محاكمة لمدنيين أمام القضاء العسكري
– ناقشنا الاشتباكات التي حصلت في العاصمة طرابلس قبل أيّام وطالب المشري بالتحقيق في هذه الاشتباكات.
– المشري أحاط الأعضاء بخلاصة زيارته الرسمية إلى تركيا؛ ولقاء وزير الخارجية ووزير الدفاع ورئيس المخابرات.
– المسؤولون الأتراك أكدوا للمشري أن الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون إلاّ بالحوار بعيدا عن استخدام لغة العنف والسّلاح
– المسؤولون الأتراك طالبوا بضرورة الإسراع بإنجاز الانتخابات بصورة عاجلة.
#ليبيا_24
2022-09-06 02:23:32
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