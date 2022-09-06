مجلس الدولة:

– كلفنا اللجنة القانونية بإعداد رد بعدم جواز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري أو النّيابة العسكريّة.

– عدد من أعضاء المجلس اعترضوا على إجراء أي محاكمة لمدنيين أمام القضاء العسكري

– ناقشنا الاشتباكات التي حصلت في العاصمة طرابلس قبل أيّام وطالب المشري بالتحقيق في هذه الاشتباكات.

– المشري أحاط الأعضاء بخلاصة زيارته الرسمية إلى تركيا؛ ولقاء وزير الخارجية ووزير الدفاع ورئيس المخابرات.

– المسؤولون الأتراك أكدوا للمشري أن الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون إلاّ بالحوار بعيدا عن استخدام لغة العنف والسّلاح

– المسؤولون الأتراك طالبوا بضرورة الإسراع بإنجاز الانتخابات بصورة عاجلة.

#ليبيا_24

2022-09-06 02:23:32

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