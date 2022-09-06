الاتحاد العام لعمال النفط والغاز: – المطالب المشروعة لعمال النفط والغاز ليست لل

الاتحاد العام لعمال النفط والغاز:

– المطالب المشروعة لعمال النفط والغاز ليست للمساومة، حيث جرى تخويل الاتحاد العام لعمال النفط والغاز بـ استخدام كافة الوسائل المشروعة لانتزاع حقوق العاملين

– الإضراب العام هو سلاح النقابي لانتزاع حقوق العاملين في حالة تعنت رب العمل عن إعطائها بالطرق التفاوضية.

– يجب تطبيق القرار 642 لسنة 2013 والقرارين 192 و204 لسنة 2022، بشأن زيادة رواتب العاملين بقطاع النفط بنسبة 67% وتسوية جميع الفروقات والتسويات وتطبيقها على جميع الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، التشغيلية والخدمية، خاصة شركات التموين والجوف وشمال أفريقيا.

#ليبيا_24

2022-09-06 03:41:20

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