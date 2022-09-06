عضو مجلس النواب عز الدين قويرب:

– مرت أربع سنوات على إيفاء مجلس النواب بالتزامه أمام الشعب وإصدار قانون الاستفتاء (6 لسنة 2018)، والذي تم تعطيله بالطعون المقدمة أمام الدائرة الدستورية التي أغلقت منذ ست سنوات لأسباب سياسية.

– الطعون في مجملها مقدمة من طرف مجلس الدولة وأعضاء من هيئة الدستور المحسوبين على الإسلاميين ضد القانون وطعون أخرى متعلقة بعمل الهيئة التأسيسية ومشروع الدستور نفسه مقدمة من التيار الفيدرالي.

– يعاد فتحها الآن للنظر في بعضها ليس من أجل العدالة بل من أجل مناكفات سياسية وشخصية، والهدف الأساسي لذلك كله لا يمكن فهمه إلا في إطار تدوير الساعة للوراء وإعادة فتح النقاش العقيم -قبيل الانتخابات- حول الاستفتاء لكل من يرغب في الجدل، وتشتيت الانتباه وعدم استقرار مسار التسوية، وإرباك كل الجهود المبذولة لإيجاد قاعدة دستورية بديلة لاجراء الإنتخابات بشكل عاجل.

– النتيجة إما تعطيل الانتخابات كليًا أو تسميم بيئتها أو على الأقل جعل نتائجها إن حدثت مرهونة برضى طرف معين عليها أو عدم رضاه، وهذا أضعف الإيمان كما يقول الشيوخ.

2022-09-06 08:00:04

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