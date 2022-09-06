أعلنت مصلحة الجمارك الليبية، إعدام كمية كبيرة من حبوب الهلوسة قدرت بـ123 ألفًا و

أعلنت مصلحة الجمارك الليبية، إعدام كمية كبيرة من حبوب الهلوسة قدرت بـ123 ألفًا و900 قرص، بمعدل 8 آلاف و260 شريطًا، جرى ضبطها من قبل دورية مشتركة بين أعضاء قسم مكافحة التهريب والمخدرات الشاطئ، وآمر الدوريات الصحراوية خلال المدة الماضية.

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