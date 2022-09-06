عاجل ليبيا نيوز

إعصار ضرب كوريا الجنوبيةمخلفا اضراركبيرة

تم النشر منذُ 34 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

إعصار ضرب كوريا الجنوبيةمخلفا اضراركبيرة




عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك