مسؤول التجنيد في إحدى الميليشيات السورية المدعومة من تركيا، لمجلة «ذا ناشيونال إ

مسؤول التجنيد في إحدى الميليشيات السورية المدعومة من تركيا، لمجلة «ذا ناشيونال إنتريست» الأمريكية :

– أرسلنا أطفالا دون الـ18 عاما للقتال في ليبيا، بسبب زيادة طلب المخابرات التركية لعناصر من المرتزقة السوريين لإرسالهم إلى طرابلس.

– لم يضع الضباط الأتراك أي قيود على عدد المجندين للجبهة الليبية، حيث سيوفر تدفق السوريين مزيدًا من الوقت لتدريب المقاتلين الليبيين.

– لم أتفاجئ لسماع مشاكل المرتزقة بشأن رواتبهم، حيث إن القادة حتى يومنا هذا يصادرون رواتب المجندين ويحصلون عليها لأنفسهم.

– عندما كان القتال في ليبيا في ذروته، واجهت مشاكل، حيث كان علينا إرسال أكبر عدد ممكن من المقاتلين يمكننا تجنيدهم، فقد طلب الأتراك 2000 رجل، في وقت كانت كتيبتنا فيه قوامها 500 جندي فقط، لذلك بدأنا في إرسال أطفال ليس لديهم أي خبرة عسكرية للقتال في ليبيا.

– أصبح شحن أي شخص متاح هو شيء اعتيادي، وقد اجتاحنا السجون في سوريا، ومنحنا الرجال الأكراد المحتجزين خيار القتال أو البقاء في الحبس، والعديد منهم قبلوا العرض على مضض.

#ليبيا_24

2022-09-06 14:30:03

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