قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، “تشرفنا بترأس ليبيا الدورة ال

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، “تشرفنا بترأس ليبيا الدورة الـ158 لمجلس وزراء الخارجية العرب، بعد غياب دام تسع سنوات عن الرئاسة”، كما أعرب عن تطلعه لأن تبذل وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش جهودها لحشد الدعم العربي لإنجاح الانتخابات، وأن تعطى للمرأة العربية الريادة باعتبارها أول سيدة تتولي الرئاسة.

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