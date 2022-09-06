ذكرت الشركة العامة للكهرباء أن أسباب فقدان 480 ميجاوات بمحطات الزويتينة والسرير، ترجع لاستمرار نقص إمدادات الغاز وفق قواها، وأضافت الشركة في منشور لها عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بأنها غير مسؤولة عن هذا الفقدان لعدم حصولها على كميات الغاز الكافية لتشغيل جميع الوحدات لأقصى حمولة لها نتيجة توقف المرحلة الثانية من حقل الفارغ التابع لشركة الواحة.

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