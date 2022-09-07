شركة الكهرباء:
– رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء “محمد المشاي” يجتمع مع ممثل الشركة الأمريكية أحد الشركات الرائدة في مجال إنتاج الطاقة.
– الاجتماع ناقش سبل بناء جسر تواصل ورفع التعاون مع الشركات الأمريكية بما يخدم استقرار الشبكة ورفع قدرتها الإنتاجية، إلى جانب إمكانية الاستفادة من خبرة الشركات الأمريكية في مجال الطاقة البديلة.
– تم استعراض إمكانية الشركة الأمريكية بالدخول بقدراتها وامكانياتها في سبيل تحسين وضع الكهرباء في ليبيا بخطط تكون نتائجها قصيرة المدى.
– ممثل الشركة الأمريكية أكد على حث شركته لبذل أقصى الجهد في تقديم الدعم اللازم للشركة العامة للكهرباء بليبيا.
#ليبيا_24
2022-09-07 01:32:52
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