نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم الاربعاء (07/09/20

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم الاربعاء (07/09/2022 )

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: ريح شرش نشط هذا اليوم على الساحل الممتد من شرق شحات الى درنة تصل سرعته الى (25) عقدة مع ارتفاع للموج يصل إلى (3.00) متر.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء صافية الى قليلة السحب.

• الريح براني الى شرقي يتحول يوم الغد الى شلوق ســـرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.25) متر.

• البحر خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (29 – 30) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا خاصة على الساحل الممتد من شحات الى درنة مع احتمال سقوط امطار خفيفة.

• الريح شرش الى بحري سرعته تتراوح ما بين (10-20) عقدة تصل اليوم الى (25) عقدة على الساحل الممتد من شرق شحات إلى درنة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75 -2.00) متر يصل اليوم إلى (3.00) متر على الساحل الممتد شرق شحات إلى درنة.

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ويكون مضطرب هذا اليوم على الساحل الممتد من شرق شحات إلى درنة.

• درجة حرارة سطح البحر (28 – 29) مْ.

• الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة هذا اليوم على الساحل الممتد من شرق شحات الى درنة بسبب اضطراب البحر.