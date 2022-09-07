المشير خليفة حفتر خلال المناورة العسكرية المشتركة للواء 106 مجحفل واللواء طارق ب

المشير خليفة حفتر خلال المناورة العسكرية المشتركة للواء 106 مجحفل واللواء طارق بن زياد المجحفل:
– الجيش لن يتجاور مع الإرهاب وهو عاقد العزم على التخلص من هذه الجراثيم حتى يرتاح الشعب
– لا يمكن أن نطمئن طالما أن هناك إرهاب حولنا.
ـ نحن جميعًا في دائرة واحدة، والإرهاب لا نستطيع أن نتجاور أبدًا.
ـ لابد من التخلص من هذه الجراثيم التي ابُتلينا بها، حتى نرتاح ونلتفت إلى أبنائنا.
ـ الليبيون يشعرون بالتعب وينظرون إلى الجيش أنه المنقذ، فأسأل الله أن يعينكم.
#ليبيا_24
2022-09-07 14:19:09
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