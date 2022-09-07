عاجل > القيادة العامة تؤكد رسميًا بالصور و الفيديو مقتل الهارب ” المهدي دنقو ” ف

عاجل > القيادة العامة تؤكد رسميًا بالصور و الفيديو مقتل الهارب ” المهدي دنقو ” في عملية خاصة بالقطرون .

مصدر لـ #المرصد : العملية مشتركة بين الاجهزة الأمنية و لواء طارق بن زياد انتهت بتحييد دنقو و 2 من مرافقيه بعد طول فرار و عمليات سابقة تمكن من النجاة منها .

المصدر : القبض على مرافق رابع لدنقو وهو مطلوب سوداني الجنسية انخرط مع التنظيم في #سرت و #بنغازي .

المصدر : دنقو من أبرز العناصر القيادية بتنظيم د ا عــش و كان مسؤولًا عن مايسمى ديوان الهجرة بالتنظيم .

المصدر : دنقو هو العقل المدبر لما حدث للأقباط المصريين في سرت سنة 2015 .#ليبيا