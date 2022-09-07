عاجل | داخلية حكومة باشاآغا : تشكيل الحداد والعائب لغرفة عمليات بقاعدة معيتيقة ت

عاجل | داخلية حكومة باشاآغا : تشكيل الحداد والعائب لغرفة عمليات بقاعدة معيتيقة تشرف على تشغيل الطائرات المسيرة لاستخدامها عسكرياً.

⚡️ تم استخدام الطائرات في قصف المدنيين وأعضاء الشرطة النظاميين أثناء قيامهم بعملهم المعتاد ويبعدون على محاور القتال حوالي عشرة كيلو متر.

⚡️سقط عدد من الضحايا المدنيين جراء قصف الطائرات المسيرة بالاضافة إلى استهداف سيارات الاسعاف.

⚡️قيامهم باجتماعات مكثفة مع المجموعات المسلحة للهجوم على منطقة #الجفارة .

⚡️هذا العمل العسكري خرق واضح لوقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر الماضي.

⚡️نحمل الحداد والعائب وأعضاء الغرفة وجميع التشكيلات المسلحة التي تشارك في الهجوم على منطقة الجفارة المسؤولية الكاملة والمباشرة على استخدام الطيران المسير.

⚡️ندعو فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات بمجلس الامن الدولي والبعثات الدبلوماسية للتحقيق في استخدام هذه الأسلحة الممنوعة وفقا لقرارات مجلس الامن ذات الصلة. (بيان) #ليبيا #المرصد