أكد النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، استمرار جهود المجلس في هذه المرحلة، على مشروع المصالحة الوطنية كونه ركيزة أساسية في بناء الدولة، والعبور بالبلاد نحو الاستقرار الكامل، مؤكدًا أهمية تنوع المشاركة من كل أطياف الشعب الليبي، لضمان نجاح هذا المشروع الذي يقوده ويملكه الليبيون أنفسهم.

جاء ذلك خلال افتتاح الحلقة النقاشية التي عقدها المجلس الرئاسي ومجلس التخطيط الوطني، الأربعاء، حول المصالحة وسبل تعزيز المشاركة المحلية بها.

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