عاجل > المستشار عقيلة صالح مخاطبا الأمين العام لجامعة الدول العربية: مجلس النواب بإعتباره الجسم الشرعي الوحيد والمنتخب والمعترف به دوليا قرر سحب الثقة من ” حكومة الوحدة الوطنية ” بعد انتهاء ولايتها .

⚡️فشل الحكومة الذريع بان تكون حكومة وحدة حقيقية وفاعلة لتهيئة المناخ السياسي والاقتصادي والأمني تمهيدا لإجراء الانتخابات، أحد أهم اسباب سحب الثقة عنها.

⚡️مساعي بعض الدول لدعم بقاء حكومة الدبيبة ضمنيا هو دعم ومساندة للمليشيات المسلحة التي اعاقت التسوية السياسية.

⚡️رأينا مخاطبتكم لدعم قرار المجلس ومساندة حكومة فتحي باشاغا لتمارس مهامها من خارج #طرابلس . (خطاب) #ليبيا #المرصد