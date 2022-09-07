مكتب النائب العام: – حبس مسؤولي المركز العام للتدريب التابع لوزارة التربية والت

مكتب النائب العام:

– حبس مسؤولي المركز العام للتدريب التابع لوزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة، بتهمة الاستيلاء على المال العام وتزوير المستندات الرسمية.

– النيابة العامة حرِّكت الدعوى العمومية في مواجهة مسؤولي المركز، واستقصت نيابة مكافحة جرائم الفساد في دائرة محكمة استئناف طرابلس، وقائع البلاغ المرفوع من موظف بالمركز.

– التحقيق الابتدائي أظْهَرَ ثبوت ارتكاب مدير عام المركز، ومسؤول المتابعة وضمان الجودة، ومدير إدارة الشؤون الإدارية السابق، تجاوزات شابت الإجراءات الإدارية والمالية الموكل إليهم اتخاذها.

– التحقيات أثبتت ارتكاب المتهمين جرائم: الاستيلاء على المال العام، والحصول على منافع مادية بالمخالفة للتشريعات، وصرف المال العام في غير الوجه المخصص له، وتزوير المستندات الرسمية التي تستلزمها لائحة العقود الإدارية، وإساءة استعمال سلطات الوظيفة. وعقب استجواب المتهمين، أمر المحقق بحبسهم احتياطياً.

#ليبيا_24

2022-09-08 01:26:33

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