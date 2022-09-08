عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي: – مصر تريد الوقوف على مسافة واحدة ما بين ال

عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي:

– مصر تريد الوقوف على مسافة واحدة ما بين الأطراف الليبية لتقريب وجهات النظر.

– اعذر مغادرة الوفد المصري من جلسة الجامعة العربية للتوافقات التي ترعاها مصر ما بين مجلسي النواب والدولة.

– الحكومة التي انتخبها مجلس النواب هي الحكومة الشرعية.

– كان من المفترض من مندوبنا في الجامعة العربية أن يبقي الكرسي شاغرا، ولا يكون سببا في إشكال بين الفرقاء الليبيين.

– وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة نجلاء المنقوش، لم تكن موفقة في ردها على الوفد المصري، لأنه هو من يرعى حوار التوافق الليبي الليبي.

– مصر يهمها فعليا خلق الاستقرار في ليبيا، لأنها جارة مقربة وتسعى لأن تُقام انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا.

– تصرف منع بعض نواب المنطقة الغربية من السفر إلى المنطقة الشرقية لحضور الجلسات البرلمانية يعد تصرفا غير مسؤول.

– تهمة منع سفر النواب إلى المنطقة الشرقية تنسب لعبد الحميد الدبيبة ولا نحدّد أيًا من الجهات المسلحة الموجودة في غرب البلاد.

#ليبيا_24

2022-09-08 02:44:10

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