نص قرار الجامعة العربية بشأن الوضع في ليبيا: 1- التأكيد مجددًا على الالتزام بوح

نص قرار الجامعة العربية بشأن الوضع في ليبيا:

1- التأكيد مجددًا على الالتزام بوحدة وسيادة دولة ليبيا وسلامة أراضيها ورفض كافة أنواع التدخل الخارجي.

2- التأكيد على الالتزام بجميع القرارات السابقة الصادرة عن المجلس وآخرها القرار رقم 753 الصادر عن الدورة العادية (30) لمجلس الجامعة على مستوى القمة التي انعقدت بتونس بتاريخ 2019/3/31، والقرار رقم 8739 الصادر عن الدورة العادية (157) لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري بتاريخ 2022/3/9.

3- يدعو المجلس إلى الامتناع عن التصعيد بكافة أنواعه، كما يجدد التأكيد على ضرورة محاربة جميع التنظيمات الإرهابية.

4- ويعرب المجلس عن ترحيبه بتعيين السيد عبد الله باتيلي ممثلًا خاصًا للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيسًا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ويؤكد دعمه جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم انطلاقًا من الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات في العام 2015 في إطار عام للحل السياسي في ليبيا، وبموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومخرجات مسار برلين (1) و(2) وقمة باريس.

5- ويحث المجلس، مجلسي النواب والأعلى للدولة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع قاعدة دستورية تجرى على أساسها انتخابات حرة ونزيهة، ويشيد في الخصوص بالاستضافة الكريمة لجمهورية مصر العربية للمسار الدستوري.

6- ويدعو المجلس السلطات الليبية المختصة للإسراع باتخاذ الخطوات والإجراءات التنفيذية اللازمة لإنجاز هذا الاستحقاق.

7- دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) والحفاظ على استقلالية قرارها والإشادة بما تم التوصل إليه من نتائج، مع التأكيد على أهمية استمرار وتكثيف اجتماعاتها بهدف استكمال التدابير الأخرى بما فيها توحيد المؤسسات الأمنية تحت سلطة تنفيذية موحدة، ويثمن في هذا الصدد لقاء القيادات العسكرية الليبية الذي تم بقاعدة معيتيقة بتاريخ 2022/7/18 ويجدد المجلس مطالبته بخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية في مدى زمني محدد.

8- التأكيد على ضمان سلامة المنشآت النفطية واستمرار تدفق صادراتها.

9- التأكيد على حق دولة ليبيا في الحفاظ على أموالها وأصولها في البنوك الأجنبية وكافة الموجودات، بما يضمن استفادة الشعب الليبي منها، وتذكير مجلس الأمن بتعهده والتزامه بالحفاظ على أموال الشعب الليبي وعدم المساس بتلك الأموال من أي طرف كان، وذلك وفقًا للقرار رقم 1970 (الفقرة 18)، والقرار رقم 1973 (الفقرة 20).

10- الإشادة بدور الدول العربية ودول الجوار الليبي وما تقوم به من جهود لدعم تحقيق أمن واستقرار ليبيا، والإعراب عن الدعم الكامل لجهود المصالحة الوطنية الشاملة.

11- التأكيد على الدور الأساسي لجامعة الدول العربية في تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول الأعضاء، بهدف التوصل إلى إجراء الانتخابات، ومواصلة التنسيق مع الشركاء الآخرين المعنيين بالشأن الليبي، خاصة الاتحادين الأفريقي والأوروبي.

12- الطلب إلى الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير إلى المجلس في هذا الشأن، وكذلك مواصلة اتصالاته ومشاوراته مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ومع السلطات الليبية المختصة.

#ليبيا_24

2022-09-08 02:35:12

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