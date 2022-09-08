عقيلة_صالح يطلب من أمين عام #الجامعة_العربية أحمد #أبو_الغيط مساندة حكومة #باشا

#عقيلة_صالح يطلب من أمين عام #الجامعة_العربية أحمد #أبو_الغيط مساندة حكومة #باشاغا: نخاطبكم لدعمها لتمارس مهامها من خارج #طرابلس إلى حين تحريرها من المليشيات.

– حكومة #الدبيبة فشلت في تنظيم #الانتخابات وتوحيد المؤسسات وتحولت إلى مظلة حامية للمليشيات.

– المليشيات المسلحة تحكم السيطرة على طرابلس.

– مجلس النواب قرر سحب الثقة من حكومة الدبيبة ومنحها لحكومة باشاغا لتضطلع بذات المهام في الاتفاق السياسي.

– مساعي بعض الدول لدعم حكومة الدبيبة ضمنيا هو دعم للمليشيات. #السبق (خطاب)









2022-09-08 04:29:46

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