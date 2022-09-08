الصادق #الغرياني يؤكد أن أعضاء #النواب و #الدولة ليست عندهم الشجاعة ولا الجرأة ل

الصادق #الغرياني يؤكد أن أعضاء #النواب و #الدولة ليست عندهم الشجاعة ولا الجرأة ليقفوا أمام #المشري أو #عقيلة.

الغرياني: عقيلة والمشري يتصرفان بالطريقة التي يريدونها ولا يعولون على الأعضاء ولا يستشيرونهم.

الغرياني: أن يخرج 50 أو 60 عضو ببيان يستنكرون فيه تجاوز رئاسة أحد المجلسين هي فرقعات إعلامية لا قيمة لها.

الغرياني: مجلس الدولة والبرلمان شيء واحد لا يختلفان وما يفعلونه منذ سنوات مماحكات سياسية.

الغرياني: مجلس الدولة من رئيس وأعضاء مسؤولون على التلاعب بالوطن وبيع البلد ولا يقدمون شيئًا نافعًا هم والبرلمان.

الغرياني: عندما يكتشف الأعضاء التحايل عليهم وأن رئاسة البرلمان أو الدولة تصرفت تصرف غير مخول منهم لا يقفون موقفًا حازمًا.

الغرياني: على أعضاء مجلسي النواب والدولة أن يضعوا حدًا لتجاوزات وتلاعب رئاستهما لأنهم مسؤولون مسؤولية شرعية دينية وأخلاقية. #السبق (لقاء تلفزيوني)

2022-09-08 04:38:18

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