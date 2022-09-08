قدّم رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، اليوم الخميس ، التهاني للطلاب بنجاحهم في الشهادة الإعدادية معربا عن تمنياته لأبنائه الذين لم يوفقوا أن يبذلوا جهدهم الكامل في المثابرة للنجاح في الدور الثاني، وقال باشاغا “لاشك أن هذا العام الدراسي كان من أصعب الأعوام على الطلبة وأولياء الأمور والمعلمين، ولن ترتقي بلادنا ولن تزدهر إلا بإزدهار ورقي ورفع مستوى جودة التعليم في كل انحاء ليبيا”.

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